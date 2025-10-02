Maailman rikkaimmasta ihmisestä, miljardööri Elon Muskista, 54, saattaa tulla maailman ensimmäinen biljonääri, kertoi talouslehti Forbes.
Muskin omaisuuden arvo käväisi keskiviikkona tovin yli 500 miljardissa dollarissa, kun hänen omistamansa sähköautoyhtiö Teslan osakkeiden arvo kääntyi nousuun.
Forbesin rahalistan kakkospaikkaa piti ohjelmistoyhtiö Oraclen toimitusjohtaja ja omistaja Larry Ellison, jonka varallisuuden arvoksi arvioitiin yli 350 miljardia. Kolmosena oli mediakonglomeraatti Metan omistaja Mark Zuckerberg runsaan 245 miljardin omaisuudellaan.
Rahalistan kärjessä on ollut tuulista, sillä viime kuussa Ellison singahti hetkeksi sen kärkeen, kun Oraclen kurssi ponnahti huimaan nousuun Wall Streetillä yhtiön arvioitua, että sen tekoälyliiketoiminta kasvaa eksponentiaalisesti.