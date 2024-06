Murtovarkaat ovat aktivoituneet lomakauden myötä – rikosylikonstaapeli ohjeistaa asuntomurtojen ennaltaehkäisyyn

Tekotapa on rikosylikonstaapeli Janne Levälammen mukaan ollut monissa tapauksissa samankaltainen.

– Teot ovat kohdistuneet pääsääntöisesti asuntoihin, joissa ei ole ollut murtohälyttimiä. Sisälle on menty ikkunan kautta ja varkaiden matkaan on lähtenyt käteistä rahaa ja koruja, hän kertoo.

Asuntomurtoja voi ennaltaehkäistä

– Hälytyslaitteet ovat hyvä lisäsuoja kodin turvaamiseksi, mutta on myös tärkeää huolehtia, että kaikissa ulko-ovissa on kunnollinen lukko. Vakuutusyhtiö hyväksymä varmuuslukko on myös hyvä hankinta, Levälampi sanoo.