Asuntomurtojen aalto Uudellamaalla – röyhkeä epäilty liikkuu päiväsaikaan

Kaikki asuntomurrot on pääasiassa tehty päiväsaikaan.

– Asuntomurtoja on tehty muun muassa Järvenpäässä, Tuusulassa, Hyvinkäällä ja Porvoossa. Murrot tehtiin 6.–20.9, kertoo rikoskomisario Lauri Rantalainen .

Omakotitaloihin on päästy sisälle esimerkiksi rikkomalla ikkuna ovesta tai muualta talosa, avoimen tuuletusikkunan kautta ja parvekkeen ovi tai ikkuna vääntämällä.

Tältä epäilty näyttää

Varkaan matkaan on lähtenyt koruja, käteistä rahaa ja muuta helposti poiskuljetettavaa omaisuutta.

– Osassa asuntomurroista on havaintoja hoikkarakenteisesta, noin 170 senttimetriä pitkästä miehestä, jolla on tumma parta ja tummat lyhyet hiukset. Mies liikkuu polkupyörällä ja hänellä on reppu selässään, Rantalainen jatkaa.