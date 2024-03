Murhasta epäilty voi nyt päästä vapaaksi ennen oikeudenkäyntiä – Korkein oikeus puuttui vangitsemisen perusteisiin

Korkein oikeus linjasi, että niin sanotuissa ylitörkeissä rikoksissa, joissa vähimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta, tulee rikosepäilyn lisäksi osoittaa karttamis-, jatkamis- tai sotkemisvaara. Ylitörkeitä rikoksia ovat esimerkiksi tappo ja murha.

– Vangitsemisen yleinen edellytys on, että henkilöä epäillään todennäköisin syin rikoksesta. Erityiset edellytykset ovat jatkamis-, sotkemis- tai paonvaara. Lain sanamuoto on sellainen, että kun on ylitörkeä rikos, niin silloin ei edellytetä muuta kuin yleiset edellytykset, työelämäprofessori, asianajaja Markku Fredman sanoo Rikospaikan haastattelussa.