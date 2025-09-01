17-vuotiasta poikaa epäillään tapon yrityksestä Raumalla

Lounais-Suomen poliisi tutkii lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tapahtunutta väkivallantekoa tapon yrityksenä ja törkeän pahoinpitelyn yrityksenä.
Poliisi sai hälytyksen Rauman Kalliokadulla sijaitsevalle puistoalueelle lauantaiaamuyönä, jossa yhtä henkilö oli puukotettu. Epäilty oli poistunut paikalta.
Poliisi kertoo tavoittaneensa epäillyn tapahtumapaikan lähistöltä ja ottaneensa tämän kiinni. Poliisi on pidättänyt epäillyn.
Epäilty on 17-vuotias poika, jota esitutkinnan tässä vaiheessa epäillään tapon yrityksestä, sekä törkeän pahoinpitelyn yrityksestä.
Rikoskomisaria Jari Klausin mukaan Nuoren epäillään kohdistaneen teräaseella väkivaltaa kahteen henkilöön. Toinen uhreista sai kiireellistä hoitoa vaatineen vamman. Toinen ei vahingoittunut.
Poliisi selvittää motiivia.
Poliisin mukaan tämänhetkisten tietojen perusteella epäilty ei kohdistanut väkivaltaa tai sen uhkaa muihin henkilöihin.
Esitutkinta jatkuu epäillyn tekijän ja asianosaisten kuulusteluilla, sekä teknisellä tutkinnalla.
– Esitutkinnassa pyritään selvittämään muun muassa epäillyn teon motiivi, Klaus sanoo.
Klausin mukaan poliisilla on jonkinlainen käsitys tapahtumien kulusta, mutta lopullinen tapahtumaketju tarkentuu esitutkinnassa.
Poliisi pyytää tapahtumasta jotain tietäviä ilmoittamaan tietonsa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi