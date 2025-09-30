Rauman elokuisesta puukotuksesta epäilty 17-vuotias nuori mies ei tuntenut asianomistajia, poliisi kertoo.

Rauman keskustassa elokuun lopussa tapahtuneen väkivallanteon esitutkinta on nyt valmistunut, tiedottaa Lounais-Suomen poliisi.

17-vuotiasta nuorta miestä epäillään tapon yrityksestä ja törkeän pahoinpitelyn yrityksestä.

31. elokuuta noin aamuneljän aikaan poliisi sai hälytyksen Rauman Kalliokadulla sijaitsevalle puistoalueelle. Ilmoituksen mukaan yhtä henkilöä oli puukotettu. Epäilty tekijä oli poistunut paikalta.

Epäilty 17-vuotias nuori tavoitettiin jonkin ajan päästä tapahtumapaikan lähistöltä. Poliisi otti hänet kiinni. Kiinniotto sujui rauhallisesti.

Teräaseesta osuman saanut henkilö tarvitsi vammoihinsa sairaalahoitoa.

Syyteharkintaan lähteneet rikosnimikkeet ovat tapon yritys ja törkeän pahoinpitelyn yritys.

– Esitutkinnassa on selvinnyt, että epäilty ei tuntenut millään tavalla asianomistajia. Tilanne eskaloitui osapuolten keskinäisen kanssakäymisen aikana nopeasti ja siinä tilanteessa epäilty on tehnyt teräaseelle iskun, joka osui toiseen asianomistajaan, kertoo rikoskomisario Jari Klaus Lounais-Suomen poliisilaitokselta tiedotteessa.

Asia on siirtynyt syyteharkintaan ja syytteen noston määräpäivä on 21. lokakuuta.

