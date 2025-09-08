Vakava väkivallanteko Raumalla

Raumalla Sinisaaren alueella tapahtui maanantaina vakava väkivallanteko, tiedottaa Lounais-Suomen poliisi.
Poliisi sai hälytyksen Sinisaareen maanantaiaamuna noin puoli kuuden aikaan. Tapahtumapaikalta löytyi uhri, jolla oli teräaseella aiheutettuja vammoja.
Poliisi otti myöhemmin epäillyn tekijän kiinni. Asiaa tutkitaan murhan yrityksenä. Sekä uhri että epäilty tekijä ovat täysi-ikäisiä.
Tapahtuneesta ei poliisin mukaan aiheutunut vaaraa sivullisille.
Poliisi kertoo tiedottavansa asiasta lisää, kun se on mahdollista esitutkintaa vaarantamatta.