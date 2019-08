Mullistava kallolöytö miljoonien vuosien takaa – ihmisen esivanhempien evoluutiosta tärkeää uutta tietoa

– Löydössä on kyse kaikkein täydellisimmin säilyneestä yli kolme miljoonaa vuotta vanhasta ihmisen varhaisen esivanhemman kallosta, sanoo uutistoimisto Reutersille paleoantropologi Yohannes Haile-Selassie yhdysvaltalaisesta Clevelandin luonnonhistoriallisesta museosta.

Kallo auttaa kertomaan ruokavaliosta ja aivojen koosta

Löydettyä fossiilia kutsutaan nimellä MRD. Kallon ikä on 3.6 – 4.1 miljoonaa vuotta. Se löytyi 550 kilometriä koilliseen Etiopian pääkaupungista Addis Abebasta. Kallon arvioidaan kuuluneen aikuiselle urokselle.

Löydön merkitys on tutkijoiden mukaan suuri, sillä tähän mennessä Australopithecus anamensisista on löydetty vain joitakin hampaita ja paloja leukaluusta. Kallo auttaa antamaan tietoa lajin ruokavaliosta, aivojen koosta ja kasvojen ulkomuodosta.

Lucy-fossiilia vanhempi

Australopithecus anamensis eli maapallolla ennen Australopithecus afarensisia (afrikkalainen etelänapina), ja on tämän suora esivanhempi. Tunnetuin jälkimmäisen lajin edustaja on Lucyksi nimetty fossiili, jonka iäksi on arvioitu 3.2 miljoonaa vuotta.