Fanit saattavat matkustaa Robbie Williamsin perässä ympäri maailman.

Brittipoptähti Robbie Williams, 51, esiintyy lauantaina 20. syyskuuta Helsingin Olympiastadionilla. Suomessa Williams on piipahdellut vuosien varrella useaan otteeseen ja kyseessä on jo kuudes kerta, kun artisti saapuu viihdyttämään suomalaisia fanejaan.

Eikä ainoastaan suomalaisia. Helsinkiin Williamsia saapuu katsomaan faneja ulkomaita myöten. MTV Uutiset piipahti Olympiastadionin kupeessa tapaamassa Williamsin faneja ennen kuin stadionin portit aukesivat.

Paikalle olivat etsiytyneet esimerkiksi Helen ja Mo, jotka saapuivat katsomaan keikkaa Lontoosta asti. Helen kertoi olleensa Helsingissä aiemminkin, kauan sitten, Molle vierailu on ensimmäinen laatuaan.

Kaksikko voi kutsua itseään Robbie Williamsin tosifaneiksi, sillä Mo on nähnyt miehen esiintyvän yli kaksikymmentä kertaa. Myös Helen on matkustanut Williamsin keikkojen perässä ympäri maailman. Kaksikko on ollut yhdessä Williamsin konserteissa aina Australiassa asti.

– Hän on vain semmoinen röyhkeä kaveri. Hän on söpö ja hauska, Mo kuvaili miettiessään, mikä Williamsissa niin kovasti viehättää.

– Ja hän on myös komea, Helen lisäsi.

Kaksikon mukaan Williamsin erottaa muista artisteista hänen avoimuutensa sekä inhimillisyytensä. Williams on puhunut julkisesti paljon elämänsä karikoista ja ongelmista, kuten menneestä huumeidenkäytöstään sekä mielenterveytensä haasteista.

– Pystyy näkemään hänen todellisen persoonansa, Mo mietti.

– Hän ei vaikuta liian laskelmoidulta. Kun hän saa ajatuksen, se tulee myös ulos hänen suustaan, Helen komppasi.

Williamsia saapui ulkomailta katsomaan myös kroatialainen Daryana. Williams esiintyi muutama vuosi sitten Kroatiassa, ja tuolloin Daryana ei keikalle itse lähtenyt. Se jäi kaduttamaan.

Daryanan isä asuu Suomessa, joten nyt hän näki tilaisuutensa saapuneen.

– Olen kuunnellut häntä Williamsia lapsesta asti sillä hän (isäni) kuunteli häntä. Joten olen ajatellut haluavani nähdä ja kuulla hänet livenä. Joten olen hyvin innoissani siitä, että olen täällä.

Alkujaan Take That -yhtyeestä tunnetuksi tullut Robbie Williams on yksi kansainvälisesti tunnetuimmista brittiartisteista. Williamsin suurimpia hittejä ovat muun muassa Angels, Feel sekä Let Me Entertain You.

Katso yllä olevalta videolta, millainen tunnelma oli Helsingin Olympiastadionin kupeessa silloin, kun portit Robbie Williamsin keikalle olivat aukeamassa.