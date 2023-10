Muistatko Suomesta KHL:ään palanneen hyökkääjän? Jakaa nyt ylisanoja Teemu Pulkkisesta

"Tarvitsemme hänen apuaan"

– Se on täsmälleen sitä, mitä tarvitsemme. Olemme tyytyväisiä kyseiseen vahvistukseen, hän on saavuttanut hienoa menestystä tässä liigassa. Hänellä on loistava laukaus, ja olen varma, että häntä käytetään paljon ylivoimalla. Tarvitsemme hänen apuaan hyökkäyksessä, Yip ylisti.