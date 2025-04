Patrik Laine saa seuraa superlupauksesta

Montreal Canadiens on solminut kolmen vuoden tulokassopimuksen huippulupaus Ivan Demidovin kanssa.

Tällä kaudella Pietarin SKA:ssa pelannut venäläishyökkääjä Demidov, 19, liittyy Canadiensin vahvuuteen vielä tällä kaudella, SKA kertoo viestipalvelu X:ssä.

SKA:n pelit KHL:n pudotuspeleissä päättyivät jo pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella, kun Moskovan Dynamo oli parempi voitoin 4–2.

Montreal varasi Demidovin viime kesän varaustilaisuudessa numerolla viisi. Demidov naputti kuluvan kauden KHL:n runkosarjassa 65 ottelussa tehot 19+30. Kuudessa pudotuspeliottelussa tehoja kertyi 3+2.

Patrik Laineen tähdittämä Montreal on vahvasti etenemässä NHL:n pudotuspeleihin ensimmäistä kertaa sitten kevään 2022. Itäisen konferenssin viimeisellä pudotuspelipaikalla oleva Montreal on kahdeksan pistettä edellä pahimpia uhkaajia, kun runkosarjaa on pelaamatta 3–5 ottelua joukkueesa riippuen.