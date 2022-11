NHL:stä tuttu SM-liigavahvistus haluaa Olli Jokisen puheille – "En tiedä, muistaako hän minua"

Howdenilla ja Olli Jokisella on kummallakin kokemusta Floridan auringosta. Kaksikko on tavannut, kun Howden oli nuori. Katso miehen kertomus pääkuvan videolta!

Pääosa 30-vuotiaan hyökkääjän urasta on kulunut rapakon takana. AHL:ssä otteluita on vyöllä yli 200, NHL:ssäkin 97. Viimeisimmät NHL-pelit keskellä ja laidassa pelaava Howden sai vyölleen kaudella 2016–17 Winnipeg Jetsin riveissä.

Floridan miehiä

Tulevaisuudesta pidemmällä aikavälillä kysyttäessä keskittyminen on vahvasti nykyhetkessä.

– Haluan nauttia jääkiekosta. Olen tykännyt pelata ympäri Eurooppaa. Jääkiekkoilija elämä on aika hauskaa, Howden päättää.

