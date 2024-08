Harvinainen yhteisesiintyminen Eva Mendesiltä ja Ryan Goslingilta olympialaisissa

Näyttelijäpariskunta Eva Mendes , 50, ja Ryan Gosling , 43, kuvattiin Pariisin olympialaisissa 4. elokuuta yhdessä julkisessa tapahtumassa lähes vuosikymmeneen. He ovat olleet yhdessä ainakin 12 vuotta, mutta ovat aina pitäneet parisuhteensa ja perheensä pitkälti poissa parrasvaloista.

Viimeksi Mendes ja Gosling kuvattiin yhdessä julkisessa tilaisuudessa vuonna 2015, kun he esiintyivät yhdessä Lost River -elokuvan tilaisuudessa South by Southwest -festivaaleilla Austinissa, Texasissa.

Mendes on tätä nykyä siirtänyt näyttelijäntyönsä sivuun ja keskittyy äitiyteen.

Kaksikko rakastui The Place Beyond The Pines -elokuvan (2012) kuvauksissa.