Billie Eilish avoimena julkisuuden varjopuolista: "Menetin kaikki ystäväni, kun minusta tuli kuuluisa"

Artisti Billie Eilish, 22, on saanut kokea julkisuuden varjopuolet, kun hänen ystävänsä ovat hylänneet hänet. Eilish kertoi BBC:n Miss Me? -podcastissa, miten on joutunut ghostaamisen, eli hylkäämisen, kohteeksi.

Ghostaaminen tarkoittaa, että ystävä tai muu ihminen katkaisee yhtäkkiä kaiken yhteydenpidon ilman selitystä.

Eilish kertoi, että hänellä on ollut vaikeuksia ylläpitää ystävyyssuhteita, kun hän pääsi julkisuuteen. Hän oli vasta 14-vuotias, kun hän julkisti debyyttisinglensä Ocean Eyes. Sen jälkeen hän on noussut maailmanlaajuiseen tähteyteen ja kerännyt matkan varrella useita palkintoja. Aiemmin tänä vuonna hän ja hänen veljensä ja yhteistyökumppaninsa Finneas O'Connell, 26, voittivat parhaan kappaleen Oscarin What Was I Made For? -laululla, jonka he sävelsivät Barbie-elokuvaan.

Podcastissa Eilish kertoi, että viime joulukuussa hänelle sattui läheisen tekemä hylkääminen, eikä kyseinen ihminen ole enää sen jälkeen laittanut hänelle ikinä viestiä. Ihminen on joku, jonka Eilish on tuntenut vuosia. Myöhemmin artistille selvisi, että tämä tapaili jotakin toista.

– Olin aivan, että okei. En tiennyt, että ihmiset edelleen tekevät näin. En aidosti tiennyt sitä, Eilish kertoi podcastissa.

Eilish kertoi, että tähteyden vuoksi hänen on vaikeaa saada ystäviä.

– Menetin kaikki ystäväni, kun minusta tuli kuuluisa. Olin yhtäkkiä kuuluisa, enkä pystynyt suhtautumaan kehenkään. Se oli rankkaa. Se oli todella vaikeaa, hän kertoi.

Eilish sanoi, että hänen paras ystävänsä Zoe pysyi hänen rinnallaan. Mutta hänen ainoat muut ystävänsä ovat hänen työntekijöitään.

– Sitten oli 20-vuotissyntymäpäiväni, ja muistan, kuinka katselin huoneessa ympärilleni ja siellä oli vain ihmisiä, jotka olivat minun työntekijöitäni. Ja kaikki 15 vuotta tai enemmän vanhempia kuin minä, Eilish jatkoi.

Yksi hänen työntekijöistään on sittemmin irtisanoutunut ja lakannut puhumasta tähdelle. Eilish on kokenut sen pahimpana asiana, mitä hänelle on tapahtunut. Sen jälkeen hänen on ollut vaikeaa olla ystävällinen ihmisille, joiden kanssa hän työskentelee, koska hän pelkää heidän menettämistään.

Hän kuitenkin lisäsi, että on tehnyt kovasti töitä saadakseen uusia ystäviä ja elvyttääkseen vanhoja ystävyyssuhteitaan. Vuosi sitten Eilish ottikin yhteyttä joukkoon vanhoja ystäviään, ja nyt hänellä on paljon ystäviä. Siitä hän on ikionnellinen, ja pitää sitä hienoimpana asiana, mitä hänelle on tapahtunut.