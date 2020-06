Muhoksella roihunnut raju metsäpalo on saatu rajattua – ehti levitä satojen hehtaarien alueelle

Palo levisi nopeasti

Hintikka on kertonut alueen olevan kuivaa. Hänen mukaansa maastosta osa on hiekkakangasta ja osa turvetta.

Alue on palokunnalle myös haastava, sillä se on tietöntä metsäaluetta peltojen keskellä. Haasteena on ollut myös se, ettei alueella ole ollut sammutusvettä käytössä. Vesi on täytynyt kuljettaa paikalle, mikä on hidastanut sammutusta.