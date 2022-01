Muhkeiden tappioiden kanssa taistellut TPS haluaa saada pään pinnalle – Supercell-miljonääri maalaa isolla pensselillä: "Kunnianhimon taso on todella korkea"

– Se on ehdottomasti se, mitä tavoitellaan. Se on urheilun itseisarvo. Jotta pääsisimme menestykseen, meidän täytyy keskittyä tähän hetkeen ja matkaan sinne menestykseen. Keskitymme ennen kaikkea siihen, miten voimme yhdessä kehittää osaamistamme, TPS:n urheilujohtoryhmää vetävä ja hallituksessakin istuva Erkka Westerlund painotti seuran julkaisemalla videolla.

– Toinen näkökulma strategiaan on pysyvyys. TPS täyttää pian 100 vuotta. Miten varmistetaan, että TPS elää ja voi hyvin ja on vielä parempi seuraavat sata vuotta? Silloin palataan siihen, että jos voimme olla merkityksellinen toimija ja tuottaa arvoa ihmisille monessa eri muodossa, pystymme myös taloudellisesti parantamaan tekemistämme ja tulostamme. Ainoastaan sillä, että olemme taloudellisesti kestävällä pohjalla, saavutamme ne seuraavat sata vuotta.

"Haluamme auttaa TPS:n pandemian yli"

– Urheilullisesti voisi sanoa, että olemme päässeet kovalle maalle. Tämän uuden strategian kautta lähdemme ponnistamaan vielä siitä eteenpäin. Kyllä meillä kova halu on tätä valmennustoiminnan kulttuuria kehittää seuraavalle asteelle. Siinä on keskeisin työmaa, Westerlund sanoo.

Koronaepidemiasta johtuen sitä, miten hyvin TPS nyt seisoo omilla jaloillaan, on vaikea arvioida, mutta hallituksen puheenjohtaja ja vt. toimitusjohtaja Koskinen näkee, että eteenpäin on menty.

– Tekemistä on. Vaikka korona lähtisi sormia napsauttamalla, kyllä me se kaksi vuotta tarvitaan, että saamme koko tekemisen urheilun ulkopuolellakin siihen iskuun, että nollatulosta näillä rahkeilla tavoitellaan.

Paananen ja Kodisoja ovat tehneet selväksi, että viime vuosilta tuttu tilanne, jossa omistajat pumppaavat omia rahojaan seuraan, ei ole terve eikä se voi jatkua ikuisesti. Kaksikko on antanut seuran hallitukselle tietyn talousraamin, jonka puitteissa seura on rakennettava niin vahvaksi, että se kestää Paanasen maalailemat seuraavat sata vuotta.

– Tämän talousraamin antamisesta on jo jonkin verran aikaa. Kun se annettiin, koronasta ei ollut tietoa. Se tuli täytenä yllätyksenä. Haluamme mahdollistaa kivijalan rakentamisen. Täällä on niin upeita ihmisiä töissä, että he ovat ansainneet sen mahdollisuuden. Tilanne on pitkälti koronasta johtuen tosi vaikea, mutta fiilis on, että tulemme pääsemään tästä läpi.