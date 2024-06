Antti Niemeltä rajua runtua EM-kisojen suurimmalle alisuorittajalle

EM-kisoissa nähtiin ensimmäistä kertaa 24 joukkuetta, edeltävien turnausten 16 sijaan, vuonna 2016 Ranskassa. Kriittiset äänet ovat sittemmin varoittaneet, ettei Euroopan taso riitä niin laajaan arvoturnaukseen, mutta nähty on osoittanut toistaiseksi muutakin.

– Kisoissa ei ole ollut heittopusseja. Kaikki ovat ansainneet paikkansa. Esimerkiksi Georgia esiintyi hyvin ja yllätti kaikki, vaikka heiltäkin toki löytyy hyviä pelaajia, MTV Urheilun asiantuntija Antti Niemi arvioi.

Ennen kisoja Niemi neuvoi katsojia kiinnittämään huomiota juuri Georgiaan, potentiaaliseen yllättäjään, joka eteni lohkovaiheen kalkkiviivoilla pudotuspeleihin voittamalla Portugalin 2–0. Sen eteen asettuu kenties haasteista suurin, alkulohkoissa vakuuttavinta jalkapalloa esittänyt Espanja.

– Georgia ei tietenkään tule voittamaan kisoja. He ovat tehneet nyt jo itselleen mahtavan tempun ja ovat täyttäneet omat tavoitteensa. Heiltä löytyy muutamalta pelipaikalta maailmanluokan pelaaja: erittäin hyvä maalivahti (Giorgi Mamardasvili) ja hyökkäyspäässä yhdenlainen taikuri (Khvitsa Kvaratskhelia). En ole heidän menestyksestään ehkä niin yllättynyt kuin moni muu saattoi olla.

Murheellinen Englanti

Niemen papereissa yllätyksiin lukeutuu puolestaan sama, mikä vaikuttaa hämmentäneen lähes kaikki: lohkonsa voittaneen ja Slovakian pudotuspeliavauksessa kohtaavan Englannin aneemisuus.

– Mulla on korkea kynnys lähteä nimeämään ja syyttelemään ihmisiä, koska joukkuepelissä se on aina monen tekijän summa. Emme tiedä, millainen ilmapiiri joukkueen pukukopissa on. En ole ainoa, mutta haluaisin katsoa sinne valmennuksen suuntaan. Jokin siellä ei nyt toimi, koska noilla tähdillä peli on noin kaavoihin kangistunutta. Onko joukkue ylivalmennettu vai mistä on kysymys? Niemi pohtii.

– Prässääminen ja kiima voittaa pallo takaisin on loistanut poissaolollaan. He putoavat suhteellisen helposti matalalle, mielestäni noilla pelaajilla olisi ainekset paljon parempaankin.

Englanti oli alkusarjassa yksi vähiten maaliodottamaa luoneista maista. Vastaavasti se antoi sitä vastustajilleen kaikista maista vähiten. Kolme leijonaa ei tällä hetkellä käytännössä anna vastustajalle maalipaikkoja, joten yhdistettynä neuvottomaan hyökkäyspelaamiseen, sen pelaaminen on seisovaa vettä.

– En tarkoita, että Englannin tarvitsisi miettiä mitään pelaamisen viihdearvoa, mutta paljon aggressiivisempaa ja aktiivisempaa sen pitäisi kyllä olla, Niemi näkee.

– Jos Englannin pelaajia pyydettäisiin pelaamaan eri tavalla ja tekemään pallonmenetyksen jälkeen vaikka välitön kollektiivinen prässi-isku, totta kai he sen tekisivät. Näyttää kuitenkin siltä, että ohjeistus on olla passiivinen; jos pelit voitetaan, ne voitetaan passiivisesti.

Englannin maalittomassa Slovenia-ottelussa kentällä nähtiin myös Chelsea-komeetta Cole Palmer sekä Newcastlen laitahyökkääjä Anthony Gordon. Molemmat toivat lyhyellä otannalla Englannin hyökkäämiseen uudenlaista arvaamattomuutta ja uhkaa, mutta ratkaisu ei välttämättä piile toivotuissa vaihtopelaajissakaan.

– En jaksa uskoa, että Englannin ongelmat ratkeavat sillä, että yhdelle pelipaikalle kokeillaan jotain toisentyyppistä pelaajaa, koska ongelma tuntuu olevan rakenteessa ja ajattelumaailmassa. Kyse vaikuttaa olevan siitä, millä mentaliteetilla pelaajat menevät peliin. Nyanssit ja pelipaikkavaihtoehdot ovat toissijaisia, koska henkinen puoli on niin helvetin tärkeä. Yhden pelaajan muutos ei vaikuta, Englanti tarvitsee koko ajattelutavan muutoksen.

Vanha valta voimassa

Ranska, Portugali ja Englanti olivat etukäteen Niemen mielessä tämän pohtiessa mahdollista mestarijoukkuetta. Espanjan hän myöntää unohtaneensa.

– Se (Espanja) ei ole sillä tavalla ollut tapetilla kuten joskus aikanaan, kun he voittivat kaikki kisat. Menin itsekin vähän siihen lankaan. He ovat näyttäneet todella hyvältä ja esitysten perusteella voivat hyvinkin myös voittaa EM-kultaa.

Vaikka Espanjalla ei juuri nyt olisi kaikkien laajasti tuntemaa supertähteä, riveissä on pelaajia, joita muistellaan vielä vuosien kuluttua, Niemi arvioi.

– Se taso on vain niin laaja noin isossa maassa, jossa jalkapallo on niin valtava asia. Siellä on valtava pelaajamassa ammennettavaksi.

Edessä olevissa pudotuspeleissä Niemi uskoo lähtökohtaisesti isoihin maihin.

– Tanska esimerkiksi on helvetin hyvä futismaa, mutta kun mennään näihin peleihin, on vaikea nähdä, että he pystyisivät pelaamaan vielä niin paljon paremmin, että he menisivät pitkälle. Yleensä nähdään jokin yllätys, mutta en tiedä, mikä se voisi olla. Uskon, että neljännesvälierien jälkeen ennakkosuosikit ovat vielä mukana, Niemi uskoo.

Vaikka pelaajasukupolvet vaihtuvat, yksi nimi herättää tunteita, jyrkkiäkin – vielä tovin. Portugalin kaksijakoista alkulohkoa väritti Cristiano Ronaldon, 39, ympärillä pyörinyt show. Maalit jäivät tekemättä, kentälle asti rynnineet fanit pyrkivät tämän kanssa kuviin ja tappiollisessa Georgia-ottelussa nähtiin Qatarin MM-kisoista tutumpaa kiukkuista lusitaani-ikonia. Neljännesvälierissä maa kohtaa heinäkuun ensimmäinen päivä Slovenian.