Tämä supertähti voi ratkaista EM-finaalin – asiantuntija: "Taikoo ihan uskomattomia suorituksia"

Espanjan nouseva kehityskäyrä

Monet eivät odottaneet Espanjasta kesän EM-lopputurnauksen finalistia, saatika finaalin ennakkosuosikkia. Parhaat maajoukkueet pystyvät kuitenkin kehittymään myös turnauksen edetessä. Luis de la Fuenten espanjalaisryhmä on onnistunut siinä Väyrysen mielestä ansiokkaasti.

– Espanja on ollut vakuuttavin maa tässä turnauksessa ja heidän pelinsä on mennyt eteenpäin. He lähtevät ennakkosuosikkina finaaliin, Väyrynen summaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Espanja on ollut pitkään tosi vaikeasti voitettavissa. Olen kiinnittänyt huomiota etenkin heidän puolustuspelaamisensa ja sen pitävyyteen. Se, miten vaikeaa heitä vastaan on tehdä maaleja. Siinä he ovat kehittyneet tässä turnauksessa eniten.

Lohko-otteluissa Espanjan puolustuspeli näytti ajoittain jopa huteralta, mutta tavalla tai toisella joukkue selvisi aina pois pahimmastakin pinteestä.

– Ei tarvitse kuin muistella, miten paljon Kroatia loi maalipaikkoja kisojen avausottelussa, ja kuinka hasardi Espanjan puolustus oli silloin verrattuna nykyhetkeen.

– He näyttivät myös (välierässä) Ranskaa vastaan, miten he pystyivät hoitamaan homman myös matalassa blokissa – mukamas epämukavuusalueellaan. Espanja voi lähteä aika luottavaisin mielin finaaliin.

Gareth Southgaten luotsaama Englanti on kuitenkin osoittanut myös osaamisensa puolustuspelaamisen suhteen, eikä vaarallisia yksilöitä hyökkäyspäästä puutu.

– Espanja toki tiedostaa sen, että Englanti on pystynyt näissä kisoissa pysäyttämään vastustajien hyökkäyspelaamisen. Sen päälle Englannilla on yksilöt, jotka pystyvät tekemään tarvittavat maalit, kun paikka tulee.

Uudistunut taktiikka

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vaikka Espanja ei enää lepää yhtä vannoutuneesti pallonhallintaan kuin ennen, näkee Väyrynen La Rojan pelissä myös sen vanhaa identiteettiä.

Mukaan on kuitenkin tuotu suoraviivaisuutta etenkin Nico Williamsin ja Lamine Yamalin kaltaisia laitapelaajia hyödyntämällä.

– Espanja pelaa nyt aika pitkälti niin, miten Hollanti pelasi pitkään: se nojaa mielettömiin laitapelaajiinsa, Väyrynen analysoi.

– Nykyään kaikki puhuvat futiksessa siitä, että sulje keskusta, puolusta sitä hyvin ja ohjaa peli laitaan. Espanjalla on osaamista keskustassa ja heillä on sellaiset laitapelaajat, jotka pystyvät voittamaan yhdellä yhtä vastaan -tilanteita. Sitä kautta he saavat ison edun.

– Heidän pelaamisensa on kehittynyt ja se on ehkä monipuolisempaa kuin tikitakan aikana, mutta siellä on myös sellaisia reseptejä mukana, mitkä ovat olleet jo aiemmin jalkapallomaailmassa käytössä.

Yamal voi nousta sankariksi

Väyrynen uskookin, että lauantaina 17 vuotta täyttänyt Yamal tulee olemaan avainroolissa EM-kisojen loppuottelussa. FC Barcelonan nuorella supertähdellä on kolmen maalisyötön lisäksi kasassa yksi upea kaukolaukausmaali tiistain 2–1-välierävoitosta Ranskaa vastaan.

– En voi kuin ihailla sitä henkistä kapasiteettia, mikä Yamalilla on. Se, että miten hän pystyy esiintymään tuolla tasolla – noin kovissa paikoissa.

– Hän pystyy taikomaan ihan uskomattomia suorituksia – niin kuin tasoitusmaalissa nähtiin. Hän on näyttänyt myös tässä turnauksessa sen, että hän pystyy tarjoamaan muille paikkoja. Hän on ihan varmasti isossa roolissa finaalissa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Espanjan hyökkäyskolmikon vasemmalla laidalla kiidättävän Williamsin on kuitenkin nostettava tasoaan Englantia vastaan tiistain välieräpelistä Ranskaa vastaan.

– Pitää mainita se, että Nico Williamsin pitää olla finaalissa parempi. Helppoa se ei tule olemaan, kun siellä on hyvin todennäköisesti Kyle Walker vastassa, joka pysyy hänen vauhdissaan mukana. Espanja oli välierässä ehkä vähän liikaa Yamalin varassa.

Kaikkiaan Väyrynen näkee vuonna 1964, 2008 ja 2012 Euroopan mestaruuden voittaneen Espanjan ennakkosuosikkina Englantia vastaan Berliinin olympiastadionilla.