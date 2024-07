Englantiin liittyy yksi hämmentävä piirre EM-kisoissa – Mika Väyrynen lataa aiheeseen painokkaat sanat

Etukäteisarvioissa Englanti nousi EM-turnauksen kaikista suurimmaksi ennakkosuosikiksi siksi, koska sen riveistä löytyi vaikka kuinka paljon laatua. Joukkuetta tähdittävät sellaiset nimet kuten Jude Bellingham (Real Madrid), Harry Kane (Bayern München), Phil Foden (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal) ja niin edelleen.

Heistä Bellingham takoi viime kaudella hurjaa jälkeä Espanjassa, kun Real Madrid voitti sekä La Ligan että Mestarien liigan. Kane takoi puolestaan kovaa jälkeä Saksassa hänen viime kesän jättisiirtonsa jälkeen. Foden ja Saka ovat puolestaan aivan Englannin Valioliigan eliittipelaajia.

Englanti ei ole kuitenkaan vakuuttanut tämän kesän EM-turnauksessa. Kritiikkiä on sadellut erityisesti joukkueen päävalmentajan Gareth Southgaten niskaan Englannin nihilistisestä ja passiivisesta peli-ilmeestä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Jos joukkue on finaalissa, niin voisi kuvitella, että Southgate ja heidän valmennusjohtonsa ovat aika tyytyväisiä siihen, että miten turnaus on mennyt. Tässä tullaan kuitenkin siihen, että eri valmentajat näkevät pelaajat ja heidän vahvuutensa eri tavalla. Ehkä Southgate on nähnyt ne vähän toisin kuin moni muu sen osalta, että miten he voivat pärjätä. Aika harva voi kuitenkaan väittää vastaan, jos Englanti voittaa nyt kaiken, MTV Urheilun EM-jalkapalloasiantuntija Mika Väyrynen miettii.

Jutun yläreunan videolla sunnuntain EM-finaalin ennakointia.

Väyrynen ymmärtää hyvin, että mistä kritiikki on kummunnut ja miksi Englanti on herättänyt kysymysmerkkejä koko turnauksen ajan.

– He ovat olleet minun mielestäni parhaimmillaan silloin, kun he ovat joutuneet jahtaamaan maalia ja kun he ovat olleet epätoivoisessa asemassa. Silloin heiltä on nähty yleisöönmenevää jalkapalloa. Muuten heidän tekemisensä on ollut hyvin pragmaattista. He ovat vain odotelleet vastustajien virheitä. Ratkaisut ovat yleensä tulleet aika loppumetreillä, Väyrynen perkaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Englannin joukkueessa kaikista hämmentävin piirre liittyy sen yksilöihin ja heidän taustoihinsa. Jos katselee sitä, että miten joukkueen suurimmat tähdet kuten Bellingham, Foden ja Saka pelaavat seurajoukkueessa ja millaista peliä he pelaavat nyt maajoukkueessa, ero on kuin yöllä ja päivällä.

He kaikki ovat tottuneet seurajoukkueissaan vauhdikkaaseen ja dynaamiseen jalkapalloon. Englanti sen sijaan on vetäytynyt usein kuoreensa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Maallikko saattaisi esittää nyt kysymyksen siitä, että eikö huippuyksilöiden pitäisi saada pelata samankaltaista peliä myös maajoukkueessa, jotta heistä saataisiin parasta irti?

Asia ei ole kuitenkaan aivan näin yksinkertainen.

– Se on totta, että moni englantilainen huippuyksilö pelaa seuratasolla sellaista jalkapalloa, mikä on lähempänä espanjalaista jalkapallokulttuuria ja sitä, millaista jalkapalloa siellä opetetaan jo nuorena. Se taas, että näkisinkö Englannin keskikentän pelaavaan samanlaista jalkapalloa, mitä Espanjan keskikenttä pelaa tai miten heidän seurajoukkueiden keskikentät pelaavat, niin en ehkä menisi niin pitkälle, Väyrynen toppuuttelee.

– Toki, jos Englannin maajoukkueen peräsimeen tulisi yhtäkkiä espanjalainen päävalmentaja, niin voisihan se olla, että he rupeaisivat pelaamaan samankaltaista futista. Näen tämän kuitenkin niin, että brittiläinen futis on ollut aina vähän suoraviivaisempaa ja yksinkertaisempaa kuin espanjalainen tai eteläamerikkalainen jalkapallo. Minun mielestäni jokaisen maan pitäisi pystyä pelaamaan ainakin osittain sitä, mikä se kunkin maan jalkapallokulttuuri loppupeleissä on ja mihin pelaajat ovat kasvaneet. Sitä kautta pitäisi luoda joukkueen identiteetti, Väyrynen heittää painokkain vaatimuksin.