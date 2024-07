MTV Yhdysvalloissa: Oikeuden päätös Trumpille jättimäinen voitto – "Merkitystä ei pysty edes tarpeeksi korostamaan"

MTV:n kirjeenvaihtaja: Päätöksen merkitystä ei voi liikaa korostaa

MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo, että voitto on Trumpille suorastaan jättimäinen ja sillä on erittäin suuri merkitys hänen presidentinvaalikampanjalleen.

Oikeus on puolueellinen

Yhdysvaltain korkeinta oikeutta on moitittu puolueelliseksi jo ennen tätä päätöstä. Kritiikille on Karppisen mukaan aihetta.

– Korkein oikeus on voimakkaasti kallellaan konservatiiveihin päin. Trump on itse nimittänyt kolme yhdeksästä korkeimman oikeuden tuomarista. Näiden kolmen lisäksi kahden muun puoliso on aktiivisesti mukana kampanjoimassa Trumpin puolesta. Toinen heistä yritti kumotaJoe Bidenin vaalivoiton, ja toinen on liehutellut kotinsa lipputangossa kongressihyökkäystä tukevia lippuja.