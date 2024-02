Saako osavaltio estää Trumpin presidenttiehdokkuuden? Korkein oikeus tekee tänään merkittävän päätöksen

Kyse on siitä, saako osavaltio estää Trumpin ehdokkuuden, jos katsoo hänen syyllistyneen kongressitalon kapinaan ja vallankaappausyritykseen.



Päätöksellä on merkittävä vaikutus, sillä samanlaisia oikeustaisteluja on myös monessa muussa osavaltioissa. Katso videolta artikkelin alusta aiheesta lisää.