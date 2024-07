Yhdysvaltalaismedia: Perhe kehottaa Bidenia jatkamaan presidenttikisassa

Monet yhdysvaltalaismediat kertovat, että Biden olisi vetäytynyt perheensä pariin pohtimaan tilannetta ja viime viikon epäonnistunutta tv-väittelyä republikaanien Donald Trumpia vastaan.

Bidenin esitys viime viikon väittelyssä oli niin vaisu, että mediatietojen mukaan myös demokraattien riveissä on kyseenalaistettu hänen jatkoaan ehdokkaana. Myös esimerkiksi Yhdysvaltain vaikutusvaltaisimpiin kuuluva lehti New York Times on kehottanut Bidenia jättäytymään pois presidenttikisasta.

Lähteiden mukaan Bidenin perhe on kehottanut tätä jatkamaan kisassa kritiikistä huolimatta. New York Timesin mukaan jatkon puolesta on puhunut erityisesti Bidenin poika Hunter Biden.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Samaan aikaan Bidenin avustajat ovat kiivaasti pohtineet, miten Bidenin tulisi seuraavaksi edetä. Vaihtoehtoina on pohdittu muun muassa lehdistötilaisuuden järjestämistä tai haastatteluiden antamista, jotta Biden voisi puolustaa itseään julkisesti.

Moitteet siirtyneet avustajia kohti

Bidenin korvaamista kisassa ei spekulaatioista huolimatta pidetä helppona. Osa demokraateista pitää ehdokkaan vaihtoa riskinä, joka voisi aiheuttaa sisäisiä jakolinjoja puolueessa ja sitä myöten hyödyttää Trumpia.

Monet demokraatit ovat myös asettuneet puolustamaan Bidenia julkisesti. Esimerkiksi Marylandin osavaltion demokraattikuvernööri Wes Moore totesi CBS-kanavalle, ettei Bidenin tulisi vetäytyä kisasta.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen entinen puhemies, demokraatti Nancy Pelosi taas sanoi CNN:lle, ettei ihmisten tulisi tuomita presidenttiä yhden väittelyn perusteella.

– Puhutaan siitä, mitä eri presidentit merkitsevät ihmisten elämien kannalta. Ero Bidenin ja hänen edeltäjänsä (Trumpin) välillä on tässä selkeä.

Samaan aikaan osa demokraattien tukijoista ja myös Bidenin perheestä on syyttänyt epäonnistuneesta väittelystä hänen avustajiaan. New York Timesin mukaan perhe on muun muassa syyttänyt yhtä Bidenin keskeistä avustajaa siitä, että tämä olisi "kuormittanut presidenttiä liiallisilla tilastoilla" ennen väittelyä.

Keskeinen rooli tulee olemaan demokraattien vaalikampanjan rahoittajilla. CNN:n mukaan osa heistä käy parhaillaan pohdintaa siitä, tulisiko heidän pysyä Bidenin takana.

Demokraattien on määrä vahvistaa Bidenin ehdokkuus elokuun puoluekokouksessa. Seuraavan kerran hän on kohtaamassa Trumpin väittelyssä syyskuussa.