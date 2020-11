Näillä kolmella tavalla Donald Trump voi kiusata Joe Bidenia lähikuukausina – uhkana presidenttikauden vakava sabotointi

Istuvalla presidentillä on paljon valtaa kahden viimeisen virkakuukautensa aikana. Trump on republikaanipuolueessa niin suosittu hahmo, että hän voi vaikutusvallallaan hankaloittaa tulevan presidentin Joe Bidenin virkakautta.

1. Kieltää resurssit

Hallinnon siirtyminen presidentiltä toiselle on raskas prosessi. Presidentin ja ministerien lisäksi uuden hallinnon pitää nimittää satoja diplomaatteja ja tuhansia viranhaltijoita.

Tähän mennessä yhteistyötä ei käytännössä ole tehty. Siirtymää hoitava pikkuvirasto GSA on kieltäytynyt aloittamasta siirtymää virallisesti. Näin on todennäköisesti tehty presidentti Trumpin käskystä.

Donald Trump on viime päivinä muun muassa erottanut Yhdysvaltojen puolustusministeri Mark Esperin.

Bidenin hallinnolle tärkeintä on pääsy tiedustelutietoon. Mikäli tietoa ei anneta, se voi vaikuttaa Yhdysvaltojen kansalliseen turvallisuuteen hyvinkin vakavasti.

2. Jatkaa väitteitä vaalivilpistä

Donald Trump on lähdössä kiertämään maata. Tällä kertaa tarkoitus ei ole hankkia äänestäjiä, vaan kertoa hänen kokemastaan vaalivilpistä.

Todisteita laajamittaisesta, vaalien lopputulokseen vaikuttavasta vilpistä ei ole. Joe Biden on voittamassa esimerkiksi Pennsylvaniaa yli 50 000 äänellä, Wisconsinia yli 20 000 äänellä ja Michigania yli 150 000 äänellä.

3. Pitää republikaanit otteessaan

Se kertoo, kuinka suuri hahmo Donald Trump republikaaneissa on. Itse asiassa viimeisen neljän vuoden aikana on näyttänyt siltä, että republikaaninen puolue on yhtä kuin Donald Trump.