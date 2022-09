MTV Yhdysvalloissa: Bidenin ilmastopaketti on historiallinen, mutta ei riittävä – "Paljon työtä on vielä tehtävänä"

Elokuussa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vahvisti allekirjoituksellaan noin 430 miljardin dollarin arvoisen inflaation vähentämislaiksi kutsutun paketin. Valtaosa paketin sisällöstä, noin 370 miljardia dollaria, on varattu ilmastonmuutosta torjuviin toimiin.

Ilmastopaketin tavoitteena on vähentää maan kasvihuonepäästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Vertailukohtana on vuoden 2005 taso.

– Paljon työtä on vielä tehtävänä, mutta tämä on suurin ilmastonmuutosta vastaan tehty toimi, jonka kansakuntamme on koskaan tehnyt, sanoo vaikuttamispäällikkö Bob Deans Natural Resources Defense Councilista.