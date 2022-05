Australia on maailman suurimpia fossiilisten polttoaineiden viejiä – "Nykyisen hallituksen ilmastopolitiikka on riittämätöntä"

– Nykyisen hallituksen ilmastopolitiikka on riittämätöntä. (...) Yhdeksän vuoden aikana Australia on jäänyt ilmastotoimissa muista maista jälkeen, sanoo Australian ympäristönsuojelusäätiön (Australian Conservation Foundation) ilmastonmuutoksen ja puhtaan energian ohjelmapäällikkö Gavan McFadzean STT:lle puhelimitse Melbournesta.

Nykyisen, liberaalien Scott Morrisonin johtaman koalitiohallituksen tavoite on leikata kasvihuonekaasupäästöjä 26–28 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Esimerkiksi Euroopan unioni on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta.

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportissa sanotaan, että jos kaikilla sektoreilla ei toteuteta välittömiä ja syvälle meneviä leikkauksia päästöihin vuoteen 2025 mennessä, on lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna mahdotonta.

Suurin oppositiopuoluekaan ei pääse kansainvälisiin tavoitteisiin

Toisen Australian suurimmista puolueista, oppositiota johtavan työväenpuolueen ilmastopolitiikka on McFadzeanin mukaan vahvempaa kuin koalition, mutta sekään ei ole riittävää tieteellisen tutkimuksen tai Pariisin ilmastosopimuksen valossa.

Anthony Albanesen johtaman puolueen tavoite on vähentää päästöjä 43 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

– Mielestäni näissä vaaleissa ilahduttava asia on, että vaikka kaksi suurinta puoluetta ei ole kamalasti halunnut keskittyä ilmastonmuutokseen, Australian äänestäjät ovat toistuvasti asettaneet ilmastonmuutoksen yhdeksi tärkeimmistä aiheista äänestyspäätöksessään, McFadzean sanoo.

McFadzeanin mukaan äänestäjien kiinnostus ilmastonmuutokseen on tuonut aihetta poliittiseen keskusteluun laajemmin kuin kaksi suurinta puoluetta alun perin toivoi.

Australian nykyinen pääministeri Morrison on johtanut liittovaltion hallitusta vuodesta 2018 ja johtaa oikeistolais-konservatiivista Australian liberaalipuoluetta. Liittovaltion vallankahvassa on nyt noin vuosikymmenen ollut liberaalien ja pienemmän kansallispuolueen liittouma.

Kivihiili- ja maakaasuteollisuus tukee avokätisesti molempia suuria puolueita

Tänä vuonna Australian itärannikolla on kärsitty poikkeuksellisen voimakkaista tulvista.

Vaikka Australia on ilmastokriisin näkökulmasta erityisen haavoittuvainen alue, sen johtajat ovat kansainvälisillä areenoilla pitäneet nimenomaan ilmastonmuutosta kiihdyttävän fossiilipolttoaineteollisuuden edut mielessään.

Tämä johtuu siitä, että Australian talous on pitkään ollut riippuvaista kivihiilestä ja maakaasusta, ja maa on yksi maailman suurimmista fossiilisten polttoaineiden viejistä. Lisäksi Australian kotimaan energiantuotanto on paljolti sidoksissa kivihiileen ja maakaasuun.