Tyrmäävä Halle Berry täytti 59 vuotta – juhlisti bikiniotoksilla

Näyttelijä Halle Berry täytti 59 vuotta.
Oscar-palkittu näyttelijä Halle Berry täytti 14. elokuuta 59 vuotta. Berry jakoi seuraajilleen juhlapäivän kunniaksi liudan otoksia Instagram-tililleen.
Aurinkoisissa kuvissa hänet nähdään paratiisimaisemissa bikineissä. Otoksissa nähdään myös hänen lapsensa sekä kumppani Van Hunt.
– Ruuanlaittoa, siivousta ja äitiyttä, Berry kirjottaa kuvakarusellin yhteydessä.
Monet ovat lukeneet Berryn kommentit piikkinä hänen ex-kumppanilleen David Justicelle. People-lehden mukaan Justice sanoi taannoin haastattelussa, ettei Berry ollut heidän liittoonsa aikana äidillinen.
Berry on julkaissut viime kuukausien aikana tilillään kesäisiä uimapukupostauksia. Kesäkuussa julkaisemassaan videossa hän tanssii valkoiset bikinit yllään.
Halle Berry nähtiin legendaarisena Bond-tyttönä Kuolema saa odottaa -elokuvassa vuonna 2002.??MGM/Courtesy Everett Collection/All Over Press