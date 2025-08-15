Tyrmäävä Halle Berry täytti 59 vuotta – juhlisti bikiniotoksilla

AOP halle berry
Kuvissa Berryllä on yllään mustavalkoinen uimapuku ja iso lierihattu. /All Over Press
Julkaistu 15.08.2025 17:15
Toimittajan kuva
Silja Välske

silja.valske@mtv.fi

Näyttelijä Halle Berry täytti 59 vuotta. 

Oscar-palkittu näyttelijä Halle Berry täytti 14. elokuuta 59 vuotta. Berry jakoi seuraajilleen juhlapäivän kunniaksi liudan otoksia Instagram-tililleen. 

Aurinkoisissa kuvissa hänet nähdään paratiisimaisemissa bikineissä. Otoksissa nähdään myös hänen lapsensa sekä kumppani Van Hunt. 

– Ruuanlaittoa, siivousta ja äitiyttä, Berry kirjottaa kuvakarusellin yhteydessä. 

Monet ovat lukeneet Berryn kommentit piikkinä hänen ex-kumppanilleen David Justicelle. People-lehden mukaan Justice sanoi taannoin haastattelussa, ettei Berry ollut heidän liittoonsa aikana äidillinen. 

Lue myös: Halle Berry tyrmäävässä kunnossa – julkaisi kuvan oransseissa bikineissä 18 vuotta ikonisen Bond-elokuvan jälkeen

Berry on julkaissut viime kuukausien aikana tilillään kesäisiä uimapukupostauksia. Kesäkuussa julkaisemassaan videossa hän tanssii valkoiset bikinit yllään. 

Halle BerryHalle Berry nähtiin legendaarisena Bond-tyttönä Kuolema saa odottaa -elokuvassa vuonna 2002.??MGM/Courtesy Everett Collection/All Over Press

