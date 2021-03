"Chauvin on istuntosalissa, mutta Amerikka on tuomiolla" – Näin George Floydin kuolemaa käsittelevä oikeudenkäynti alkoi

"Muutos alkaa Minnesotasta"

– Äläkää erehtykö tästä: Chauvin on istuntosalissa, mutta Amerikka on tuomiolla! Tämän oikeudenkäynnin myötä näemme, voidaanko poliisia tässä maassa pitää vastuullisena tekemiinsä rikoksiin. Laki koskee kaikkia, eikä poliisi ole lain yläpuolella. Sen vuoksi me olemme täällä, Sharpton sanoi väkijoukolle.

Poliisin ampumista noin kolmannes on afroamerikkalaisia, vaikka he muodostavat vain 13 prosenttia väestöstä. Puolet ammutuista on valkoihoisia. Tilastossa on myös sellaiset ampumiset, jotka eivät ole johtaneet kuolemaan