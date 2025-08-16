Harvinaiset kuvat Sharon Stonen pojista – edustivat punaisella matolla

Näyttelijä Sharon Stonella on kolme poikaa.

Hollywood-tähti Sharon Stone, 67, ihastutti hiljattain lastensa kanssa punaisella matolla Nobody 2 -elokuvan ensi-illassa Los Angelesissa.

Stone edusti poikiensa Roanin, 25, Lairdin, 20, ja Quinnin, 19, kanssa tyylikkäänä. Pojat olivat pukeutuneet rennosti pukuihin ja Stone oli sonnustautunut tummansiniseen mekkoon, sekä sinisiin aurinkolaseihin. Kädessään hänellä oli suuri kullanvärinen käsilaukku.

Sharon Stonella on kolme poikaa.IMAGO/Starface/ All Over Press

Stonen adoptoituja poikia on harvoin nähty julkisuudessa. Näyttelijä adoptoi vanhimman poikansa Roanin ex-miehensä Phil Bronsteinin kanssa vuonna 2000. Pariskunta erosi vuonna 2004, jolloin Bronstein sai poikansa yksinhuoltajuuden.

Nelikko oli pukeutunut tyylikkäästi ensi-iltaan.IMAGO/Starface/ All Over Press

Stone paljasti vuonna 2023 julkaistussa Table For Two -podcastissa menettäneensä poikansa huoltajuuden Basic instinct -kulttielokuvan rohkeiden kohtausten takia. Hänen mukaansa vuonna 1992 ilmestynyttä eroottista trilleriä käytettiin häntä vastaan huoltajuustaistelussa.

Avioeroa käsitellyt tuomari oli kysynyt tuolloin neljävuotiaalta Roanilta, että tiesikö tämä, että hänen äitinsä teki ”seksielokuvia”.

– Menetin lapseni huoltajuuden. Tuomari kysyi pieneltä pojaltani tietääkö hän, että hänen äitinsä tekee seksielokuvia. Tämä oli oikeusjärjestelmän hyväksikäyttöä ja minua arvosteltiin vanhemmuudestani, koska tein sen elokuvan, Stone kertoi podcastissa.

Stone kuvaili kohuelokuvan kuulustelukohtausta, jossa hänen sukupuolielimensä saattaa vilahtaa lyhyesti

– Nykyisin ihmiset kävelevät tavallisessa televisiossa alasti. Minusta näkyi vilaus ja menetin lapseni huoltajuuden sen takia, Stone kertoi edelleen järkyttyneenä tapahtumasta.

Samaisessa podcastissa Stone kertoi olevansa huojentunut, että hänellä on nykyisin todella luja suhde lapsiinsa.