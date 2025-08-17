Heidi Klum jakoi intohimoisen suuteluotoksen: "Aina ja ikuisesti"

Heidi Klum jakaa perheonneaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.Credit: Image Press Agency / Alamy Stock Photo
Julkaistu 7 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Aino Haili

aino.haili@mtv.fi

Heidi Klum ja puoliso Tom Kaulitz ovat romanttisissa tunnelmissa.

Huippumalli Heidi Klum hempeilee jälleen sosiaalisessa mediassa kumppaninsa, Tokio Hotel -yhtyeestä tunnetun kitaristin Tom Kaulitzin kanssa. Klum julkaisi lauantaina 16. elokuuta Instagram-tilillään otoksen, jossa pari on antautunut suudelmaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Aina ja ikuisesti, Klum tunnelmoi kuvatekstissään.

Klum, 52, ja Kaulitz, 35, juhlistivat elokuun alussa 6. hääpäiväänsä. Pariskunta avioitui vuonna 2019 Italiassa. 

Pari on seurustellut vuodesta 2018 lähtien. 

Klumilla on neljä lasta, Leni, 21, Henry, 19, Johan, 18 sekä Lou, 15. 

Lasten isä on Klumin ex-mies soul-laulaja Seal. Mallinuraa luovan Lenin biologinen isä on entinen f1-tallipomo Flavio Briatore.

Mallinuransa lisäksi Klum on tunnettu myös muun muassa Yhdysvaltojen Muodin huipulle -ohjelmasta. Klum toimi ohjelman juontaja-tuomarina vuosina 2004-2017. 

