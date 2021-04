Kokoomuksen on tuettava hallitusta, jotta 750 miljardin EU-elpymispaketti hyväksyttäisiin eduskunnassa

Perustuslakivaliokunta on päättänyt, että paketin hyväksyntään tarvitaan eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistö. Tämä tietää sitä, ettei pelkkä hallituspuolueiden tuki riitä, vaan mukaan tarvitaan edustajia muun muassa kokoomuksesta.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan elpymispaketti ja siihen liittyvä lainanotto rinnastuvat Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävään toimivallan siirtoon Euroopan unionille. Suomen eduskunnan päätös on koko paketin kannalta merkittävä, koska jokaisen jäsenmaan on ratifioitava budjettipäätös kansallisella tasolla, jotta EU voi ottaa lainan 750 miljardin euron elpymispaketin perustamiseksi. Elpymispaketti nivoutuu yhteen EU:n monivuotiseen budjettiin.

Vain kokoomus voi auttaa

Oppositiosta apua paketin hyväksymiseen on luvassa vain EU:hun myönteisesti suhtautuvalta kokoomukselta. Oppositio on suhtautunut elpymispakettiin kriittisesti, ja myös kokoomus on arvostellut pakettia huonosti neuvotelluksi.