Etukäteen tiedetään, että koko muu oppositio kokoomusta lukuun ottamatta on äänestämässä pakettia vastaan.

Paketin taakse tarvitaan kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, joten hallituksen äänet eivät yksin riitä. Ratkaisevassa asemassa ovat näin kokoomuslaiset, joista pakettia vastaan ovat kertoneet äänestävänsä Janne Heikkinen, Wille Rydman, Janne Sankelo, Heikki Autto ja Terhi Koulumies. Myös Mia Laiho on kertonut julkisuudessa äänestävänsä vastaan. Tarvittavien kokoomusäänien määrä ratkeaa sen perusteella, kuinka moni kansanedustaja on paikalla ja kuinka moni hallituksen omista riveistä lipeää. Ainakin keskustan Hannu Hoskonen on äänestämässä vastaan.