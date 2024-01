Akuuttilääkäreiltä harvinaisen tyly kannanotto: Kuolleisuus kasvaa, jos päivystysverkkoa supistetaan

Jaosto: Lääketieteessä toiminta pitäisi perustua tutkittuun tietoon

"Työryhmä esittää merkittäviä muutoksia Suomen päivystys- ja sairaalajärjestelmään ilman että todellisia vaikuttavuusselvityksiä on tehty. Laajempaa eri tahojen kuulemista ei ole tehty. Aikataulu on varmasti ollut ongelma, mutta silloin ei pitäisi tehdä myöskään pitkälle meneviä ehdotuksia, mikäli tietoa niiden perustaksi ei todellisuudessa ole."

"Lääketieteessä pyritään muutoinkin toiminta perustamaan ’tutkittuun tietoon. Mikäli tavoitteena on henkilöstön riittävyyden turvaaminen, pitäisi selvitykset tehdä. Mikäli tarkoituksena on rahan säästäminen toimintojen alasajolle, pitää se kyetä rehellisesti sanomaan. Mutta nykyselvityksellä ei ole osoitettavissa, että myöskään rahaa säästyisi."

"Digi-, chat- ja etäpalvelut eivät sovellu korvaamaan päivystyksen toimintaa"

"Termi 'akuuttisairaala' on harhaanjohtava ja teennäisen tuntuinen, eikä kuvaa sisältöä. Lisäksi käytetään termiä 'akutologinen' ympärivuorokautinen päivystys. Tämän merkitys jää avoimeksi. Meillä Suomessa on akuuttilääketieteen erikoisala, 'akutologia', joka hoitaa kaikentyyppisiä päivystyspotilaita, ei eriteltyinä esimerkiksi konservatiivisiin, operatiivisiin tai anestesiologisiin."

"Lääkärihelikopterille aivan liikaa painoarvoa"

"Varmasti tulee siirtymää yksityissektorille ja muihin töihin"

"Luvattu työrauha on rikottu"

"Luvattu työrauha hyvinvointialueille on rikottu ja lähdetty hätiköiden työhön, jonka seurauksena on hyvin mahdollista, että hoito huononee ja kustannukset nousevat sekä pako alalta lisääntyy. Toivomme, että poliitikoilla on rohkeutta vielä peruuttaa ja antaa aikaa hyvinvointialueille enemmänkin ohjauksen muodossa itse kehittää ja miettiä mikä on kustannustehokkain ratkaisu. Kuten selvityksessä todetaan: ” Toimiva sairaala- ja päivystysverkosto on terveydenhuollon kansallisen varautumisen kulmakivi normaalioloissa ja poikkeusoloissa."