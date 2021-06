MTV Uutisten tiedot: Lahden poliisivankilassa kuollut oli United Brotherhoodin perustajiin kuulunut mies

Jaatinen antoi MTV Uutisille haastattelun tammikuussa 2020, kun United Brotherhood lopetti toimintansa. Hän kertoi tuolloin, että United Brotherhoodin ja sen alajärjestö Bad Unionin toiminnan lopettamisen taustalla on viranomaisten vaino.

United Brotherhood ja Bad Union ilmoittivat tuolloin lehdistötiedotteella lopettavansa toimintansa. Se tarkoitti kerhotiloista ja liiveistä luopumista. Poliisi on luokitellut jengit järjestäytyneeksi rikollisuudeksi.

Kotietsintöjä läheisten luo

Jaatisen mukaan viranomaiset olivat käyttäneet pakkokeinojaan liian laajasti. Esimerkiksi kotietsintöjä on tehty läheisten ja muiden tuttavien luokse, vaikka näillä ei ollut mitään yhteyksiä UB:hen.

– Pakkokeinoihin on riittänyt se, että kerholainen on käynyt kylässä.

Vankiloissa 20 vuotta

– Tämähän on maailman rankin ammatti. Ei äkkiseltään tule mieleen mitään kuluttavampaa ja väsyttävämpää hommaa kuin tämä. Mutta on pelattava niillä korteilla, mitkä on jaettu, hän kertoi Helsingin Sanomille.