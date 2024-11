Bandidos MC:n varapresidentti kertoo, ettei kerholla ole mitään riitoja ruotsalaisjengin kanssa.

MTV on kertonut tänä vuonna useissa jutuissa, miten ruotsalais-suomalainen rikollisryhmä valmisteli iskua Bandidos MC:n kerhotalolle Tampereella.

Poliisi epäilee neljää henkilöä törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Nyt Bandidos MC:n Suomen osasto kertoo, mitä he itse ajattelevat asiasta.

Poliisin epäilyn taustalla on MTV:n toukokuussa kertoma tieto, jonka mukaan ruotsalainen Foxtrot-rikollisjärjestö on ilmoittanut julkisesti vihollisekseen kansainvälisen moottoripyöräkerho Bandidos MC:n. Foxtrot on valmistellut ja toteuttanut Ruotsin Bandidosta kohtaan useita väkivaltaiskuja.

KRP:n mukaan ryhmittymien väliset ristiriidat kertovat siitä, että Bandidos on Ruotsissa edelleen mukana huumebisneksessä.

Tampereelle valmistellun iskun päätekijäksi epäillään 35-vuotiasta ruotsalaismiestä, joka on ollut suoraan yhteydessä ruotsalaisjengi Foxtrotin johtajaan, Mansikaksi kutsuttuun Ismail Abdoon. Ruotsalaismies taas on painostanut 44-vuotiasta suomalaista iskun toteuttamiseen.

Bandidos MC:n Tampereen kerhotila sijaitsee tässä rakennuksessa.

Lisäksi poliisi epäilee kahta muuta miestä, ruotsalaista ja suomalaista. He ovat kertoneet esitutkinnassa, etteivät tiedä koko jutusta yhtään mitään.

Rikoksen tekoajankohdaksi poliisi on merkinnyt aikavälin 27. maaliskuuta ja 28. toukokuuta 2024. Asia on parhaillaan syytehankinnassa.

Bandidos MC:ssä asia nähdään täysin toisella tavalla.

Kerhon varapresidentti Antti Kainulainen kertoo MTV:lle, ettei poliisi ole missään vaiheessa ollut heihin yhteydessä uhan tiimoilta.

– Sehän tässä ihmetyttääkin, sillä luulisi, että siitä olisi meillekin kerrottu. Kuulimme tästä median kautta, Kainulainen sanoo.

Bandidosin varapresidentti Antti Kainulaisen mukaan kerho on tullut siihen tulokseen, ettei siihen kohdistunut todellista uhkaa.

Kainulainen kertoo, että asiaan ei suhtauduttu kerhossa kovin vakavasti, eikä Bandidos ryhtynyt varautumistoimenpiteisiin. Kerhotilan ikkunoihin kiinnitetyt vanerilevytkin liittyvät Kainulaisen mukaan siihen, että rakennus on vanha ja sen lämmittäminen kallista. Vanerit ikkunoissa estävät lämmön karkaamista, Kainulainen sanoo.

Uhka-asiaa kuitenkin tutkittiin. Selvitysten lopputuloksena oli, ettei uhka ollut todellinen.

– Voi olla, että joku humalainen on uhonnut. Näin me epäilemme. Olen itsekin jutellut useamman tamperelaisen kanssa.

Tällä linjalla ovat myös Tampereen kerhotilaa vastaan kohdistetun iskun valmistelusta epäillyt miehet. Heidän mukaansa uhkaa ei oikeasti ollut.

44-vuotiaan suomalaismiehen mukaan väkivaltaisku oli hänen puoleltaan "varmaan jotain kännipuheita". Suomalaisen mukaan 35-vuotias ruotsalaismies sen sijaan puhui pommista jatkuvasti.

– (35-vuotiaan ruotsalaismiehen nimi) puhui siitä pommista aina. Siinä oltiin vaan mukana, mutta vittu sillä mitään pommia ollut, 44-vuotias suomalaismies sanoi poliisille.

– Todellisuudessa ei ollut riskiä, että tapahtuu yhtään mitään. (Nimi) puhui näitä aina kokaiinipäissään.

Mielenosoittajia Bandidosin liiveissä vene- ja moottoripyöräveroa vastustavassa mielenosoituksessa Kansalaistorilla Helsingissä 5. tammikuuta 2017.

Kainulainen vakuuttaa, ettei Bandidosilla ole minkäänlaista riitaa ruotsalaisten kanssa. Kainulainen kertoo kuulleensa kautta rantain, ettei ruotsalaisillakaan ole mitään heitä vastaan.

Koska uhka näyttää kerhon mukaan olleen tuulesta temmattu, he ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että kyseessä on poliisin provokaatio.

– Ihan ehdottomasti, että tässä on siitä kysymys.

He uskovat, että poliisi aikoo käyttää asiaa keppihevosena tulevassa oikeudenkäynnissä, jossa Poliisihallitus vaatii kerhoa lakkautettavaksi Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Poliisihallitus katsoo, että Bandidos toimii Suomessa olennaisesti vastoin lakia tai hyviä tapoja ja että se on aseellisen varustautumisen vuoksi kokonaan tai osittain sotilaalliseen tapaan järjestäytynyt.

Aiemmin uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike, rikollisjärjestö United Brotherhood ja moottoripyöräjengi Cannonball on lakkautettu tuomioistuimen päätöksellä.

Käräjäoikeus käsittelee kannetta myöhemmin.

– Tämä on täysi provokaatio ja meitä yritetään ajaa nurkkaan, Kainulainen sanoo.

Kainulaisen mukaan Bandidos on jo pitkään pitänyt hiljaiseloa ja katsonut tarkkaan, että kerhon rivit ovat suorassa eikä ongelmia ole. Hänestä tuntuu hullulta, että poliisi luo nyt ongelmia tyhjästä.

– Aiemmin poliisi väitti, että me tuodaan aseita Ukrainasta. Minä olen vienyt sinne avustuspaketteja. Joutuivat pyytämään anteeksi, kun Ukrainan hallitus otti tähän kantaa.

Keskusrikospoliisi kertoi Ylelle vuonna 2022 tiedustelutiedoista, joiden mukaan Ukrainaan aseapuna toimitettuja aseita on päätymässä eri reittejä Suomeen. Sen mukaan salakuljetukseen vaadittavat reitit, prosessit ja yhteydet olivat jo valmiina.

Tässä yhteydessä se mainitsi myös Bandidos MC:n.

Bandidos vietti 25-vuotiasjuhliaan Helsingin Suvilahdessa sijaitsevassa Kattilahallissa 28. elokuuta 2020. Suvilahti tunnetaan muun muassa Flow- ja Tuska-festivaalin tapahtumapaikkana.

– Suomessa toimii kolme maailman suurinta moottoripyöräjengiä, jotka ovat erittäin kansainvälisiä rikollisia järjestöjä. Yksi niistä on Bandidos MC, jolla on osasto jokaisessa Ukrainan suurimmassa kaupungissa, rikosylikomisario Christer Ahlgren sanoi.

Kun MTV kysyi asiasta kesällä 2023, KRP ei vastannut suoraan kysymykseen, onko Suomesta löytynyt Ukrainan sota-alueelta peräisin olevia aseita tai epäileekö poliisi, että niitä liikkuu Suomessa.

Bandidosin Kainulainen nostaa esiin myös Payback ry:n hiljattain julkaiseman kirjoituksen. Yhdistys on omien sanojen mukaan moottoripyöräkerhoista riippumaton toimija, jonka tarkoituksena on auttaa viranomaisten tai median epäasiallisten toimien kohteeksi joutuneita motoristeja.

Yhdistyksen kirjoituksen mukaan kerholiivejä kantavia moottoripyöräilijöitä leimataan tarpeettomasti sen perusteella, että kerhojen jäsenistössä on myös henkilöitä, joilla on rikostaustaa.

– Se, mikä medialta unohtuu, on se, että tällaisia rikostaustan omaavia henkilöitä on muissakin harrastuksissa ja yhteiskuntaluokissa sekä ammateissa. Heitä on sinunkin työpaikallasi, sinunkin harrastuksissasi, saatat tavata heitä lähimarketissasi ja jopa läheisimmät ystäväsi saattavat kuulua näihin henkilöihin.

Kainulainen allekirjoittaa yhdistyksen viestin, joka hänen mukaansa tuli Bandidosille positiivisena yllätyksenä.

Tässä on mielessä lähinnä se, että olisi tuoda esille meidän näitä meidän moottoripyörähommia. Tämä on mennyt ihan hulluksi näiden kieltämisten kanssa.