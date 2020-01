Keskusrikospoliisi skeptinen rikollisjärjestö United Brotherhoodin lakkauttamisesta: "Tämä ei ole ensimmäinen kerta"

– Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tämänkaltainen järjestö päättää keskeyttää tai lakkauttaa toimintansa, mikäli sellainen päätös on olemassa. Näitä on ollut viimeisen 10–15 vuoden aikana useita aiemminkin, rikostarkastaja Ari Lahtela kertoo MTV Uutiset Liven lähetyksessä.

Aika näyttää, onko päätös lopullinen

– Lähivuosilta on hyvä ja hieman vastaavanlainen uutisointi ja esimerkki, Canonball. Tämän järjestön kohdalla oli puhetta siitä, onko se lakkaamassa tai lakkautettu. Jo lyhyellä aikavälillä katsottuna näyttäisi siltä, että järjestö on jatkanut toimintaansa, Lahtela kertoo havainnollistavana esimerkkinä.

Lahtelan mukaan United Brotherhoodin kaltaisen järjestön toiminnassa on mukana tavallisesti ihmisiä, joilla on rikollista taustaa ja heidän suurimpia rahanlähteitään on rikosten tekeminen. Hän pitääkin mahdollisena, että rikollinen toiminta jatkuu järjestön jäsenten osalta myös jatkossa tavalla tai toisella.

– On hyvin tyypillistä, että kun on kerran kuuluttu johonkin järjestöön, niin liitytään toiseen järjestöön tai perustetaan uusi järjestö.

Päätöksellä tuskin vaikutusta huumerikosten määrään

– Huumeiden osalta, tässäkin valtakunnassa on lukuisia toimijoita, jotka sitä (huumeita) tuottavat – eli se tyhjiö kyllä täyttyy. Mutta se, mikä on tässä on merkillepantavaa, on se, että merkittävällä väkivallan uhalla varustettuja on onneksi kuitenkin vain osa näistä tekijöistä, ja UB on yksi sellainen ollut, Lahtela kertaa lakkauttamispäätöksen hyviä vaikutuksia.