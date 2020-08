United Brotherhoodin johtajaksi syytetyn väitetään pitäneen jäseniä kurissa uhkailulla ja huumetesteillä – syytetyn perustelu: "Virtsakokeet ovat veljeyttä"

Syyttäjä katsoo Holopaisen olleen yksi UB:n perustajajäsenistä ja kuuluneen kuusijäseniseen neuvostoon, joka johti UB:ta sen perustamisen jälkeen. Syyttäjän mukaan Holopainen on johtanut viimeistään vuoden 2016 alusta UB-organisaatiota valtakunnallisesti.

Holopaista vastaan nostettu syyte järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta on osa laajaa juttukokonaisuutta, joka koskee niin United Brotherhoodia kuin sen johtajaa. Holopainen kiistää syytteen.

Syyttäjän mukaan Holopaisen johdolla on myös perustettu UB:n alaisuuteen Bad Union -ryhmä (BU). Holopainen itse kertoi olleensa vastahakoinen koko BU:n perustamisen suhteen.

– Se ehdotus tuli heiltä, jotka siihen BU:hun menivät. He halusivat olla mukana kerhotoiminnassa, mutta eivät jäsentoiminnassa. Tästä äänestettiin. Minä äänestin vastaan, mutta enemmistö voitti, Holopainen sanoi.

Syyttäjä: Käskyjen noudattamisvelvollisuutta tehostettu väkivallan uhalla

Syytteen mukaan Holopainen on tehostaakseen käskyjensä noudattamisvelvollisuutta käyttänyt tai vähintään uhannut käyttää väkivaltaa muita jäseniä kohtaan.

– Toimintamalli näiden rikosten tekemiseen on rakennettu niin, että Holopainen niin sanotusti säästyy rikossyytteiltä, sanoi syyttäjä Anna-Riikka Ruuth käräjäoikeudessa tiistaina.

Holopainen: Virtsatesteistä äänestettiin

Syytteen mukaan Holopaisen valta jengipomona on ulottunut vahvasti myös jäsenten henkilökohtaiseen elämään. Holopainen on syyttäjän mukaan esimerkiksi määrännyt jäseniä ainakin kahdesti huumeiden käyttökieltoon, jota hän on valvonut virtsatestien avulla.