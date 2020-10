MTV Uutisten rehtorikysely: Opettajien uupuminen on kouluväkivaltaa paljon suurempi haaste

– Kuvataidelukioon tulee paljon opiskelijoita, joita on kiusattu aiemmin. Minua kiusattiin aikoinaan koulussa ja näen, että se on minun vahvuuteni, että tiedän – miltä se tuntuu, kertoo Aro- Kuuskoski.

Poikkeusolot lisäävät oppimisvajetta

Rehtoreiden mukaan mukaan noin joka kymmenteen kouluun on syksyllä jäänyt tulematta yhdestä kahteen oppilasta ja osaan peräti muutama oppilas. Tästä lapsiasiavaltuutettu on erityisen huolissaan.

– Se, että heitä jää palaamatta kouluun se on todella huolestuttavaa – samaa on havaittu myöskin varhaiskasvatuksen yksiköissä. Meillä on jo ennen koronaa ollut neljätuhatta lasta, jotka eivät käy koulua, mutta joiden pitäisi olla koulussa. Me emme voi kasvattaa tätä enempää, sillä se on jo nyt kymmenen prosenttia tästä ikäluokasta, sanoo Pekkarinen.