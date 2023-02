Korkojen nousu ei ajanut asuntovelallisia ekstralyhennyksiin – nollakorkosukupolvi opettelee nyt vanhaa normaalia

Danskella lyhennysvapaat kiinnostavat

OP:lla ylimääräisten lyhennysten määrä lähti viime kesänä nousuun, mutta euromääräisesti ekstralyhennysten määrä on kuitenkin pientä. OP:n henkilöasiakkaiden rahoituksen ja asumispalveluiden johtaja Satu Nurmi sanoo, ettei kyse ole merkittävästä trendistä.

Sen sijaan lyhennysvapaiden suosio on Danskella kasvanut: kun pandemian aikana lyhennysvapaata haki joka viides, tammikuun alkupuolella määrä oli joka seitsemäs.

– Kun korkovähennysoikeus on poistunut ja elämisen kulut nousseet, tulojen ja menojen tasapainossa on tapahtunut lyhyessä ajassa aika monta muutosta, Takala huomauttaa.

Lyhennysvapailla on siis haettu pelivaraa sen sijaan, että taloutta kiristettäisiin lyhentämällä lainan pääomaa.

Puskuria on hyvä olla

Se, että nollakorkoaikakauden päättyminen on saanut yksittäiset asuntovelalliset ryhtymään ylimääräisiin lyhennyksiin, on Nordean Pajalan mukaan järkevää usein muttei aina.

Jos velallisella on säästötilillä korvamerkitsemätöntä rahaa tai tänä keväänä tulee tieto yllättävän suuresta veronpalautuspotista, Pajala ei opasta suin päin säntäämään verkkopankkiin tekemään lyhennyksiä. Hän korostaa suunnitelmallisuuden tärkeyttä.

OP:n Nurmi neuvoo myös pohtimaan ratkaisua rauhassa. Jos lyhennettävänä on useita lainoja, järkevintä on Nurmen mukaan lyhentää esimerkiksi kulutusluottoa, jonka korko on asuntolainaa korkeampi.