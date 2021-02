MTV Uutisten kysely: Vain hyvin harva rehtori uskoo, että luvatut rahat riittävät oppivelvollisuuden nostamiseen – "Täysin naurettavaa kuvitella, että 200 euroa riittää"

Tänä syksynä toisen asteen koulutus on ensimmäistä kertaa pakollista peruskoulun päättäville nuorille.

Ylivoimainen enemmistö pitää hanketta tarpeettomana. Aikataulu on rehtorien mielestä vähintäänkin liian nopea, ja erityisen skeptisesti suhtaudutaan rahojen riittävyyteen.

Vain neljäsosa pitää tarpeellisena

MTV Uutisten kyselyyn on vastannut 214 rehtoria. Heistä 125 toimii peruskoulussa ja 89 lukiossa.

– Tämä on turha uudistus, joka tulee tulevaisuudessa todella kalliiksi kunnille, eräs rehtori tiivistää tunnelmansa avoimessa vastauksessa.

MTV Uutisten kysely on toteutettu yhteistyössä Rehtorit ry:n kanssa. Ammattikoulujen rehtorit eivät kuulu järjestöön.

Rahat eivät riitä, uskovat rehtorit

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on luvannut, että kunnille korvataan täysimääräisesti oppivelvollisuusiän nostamisesta aiheutuvat kulut.

Maksuttoman toisen asteen hintalapuksi valtiolle on opetus- ja kulttuuriministeriössä laskettu noin 110 miljoonaa euroa.

Kannettavien tietokoneiden ja kirjojen hankintaan on varattu valtion rahaa hieman yli 200 euroa lukiolaista kohti.

Yhden ammattikoululaisen tarvikkeiden hankkimiseen rahaa on varattu vain noin 150 euroa.

– Lisärahoitus on räikeästi alimitoitettu. 200 eurolla ei saa edes tietokonetta, lukion rehtori kommentoi.

"Pikapäätökset ovat ihan järjettömiä"

Koronakriisi on kohta vuoden ajan hankaloittanut arkea kouluissa ja lisännyt kuntien rahareikiä.

– Epätietoisuus siitä, mitä tämä kaikenkaikkiaan tarkoittaa, on suurta. Kunnissa pitäisi olla paremmin aikaa suunnitella, kuka, miten ja milloin on varmistamassa asioiden sujumista, toinen rehtori toteaa.

Uudistusta on vastustettu tehottomana

Uudistusta on vastustettu tehottomana. Monen arvostelijan mielestä syrjäytymistä ehkäistäisiin paremmin, jos oppivelvollisuuden laajentamiseen käytettävät rahat satsattaisiinkin peruskoululaisiin.

"Kaikki ravisteleva on hyvästä"

Lukioissa on riittänyt kiirettä jo muutenkin, sillä koronakamppailun lisäksi opettajat ja rehtorit ovat joutuneet valmistelemaan uuteen opetussuunnitelmaan siirtymistä.

– Lukiomaailma on pitkään ollut linnake, joka on pyrkinyt elitismiin ja itsensä eristämiseen yhteiskunnan ongelmista. Kaikki tätä ravisteleva on hyvästä, eräs lukion rehtori toteaa.