MTV:n ja ammattikoulutuksen kyselyssä kylmää kyytiä oppivelvollisuuden laajentamiselle – "Pakko ei lisää motivaatiota, eikä tee opiskelijoista terveitä"

"Minne voidaan ohjata, jos koulukuntoisuus on heikko?"

– Näkemys on nyt se, että tämä uudistus ei ehkä ihan panosta niihin heikkouksiin, kiteyttää Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO:n puheenjohtaja Maija Aaltola.

– Minne voidaan ohjata, jos koulukuntoisuus on heikko tai päihteiden käyttöä tai jotain muuta? Niitä toivotaan tähän lisäksi, sanoo Aaltola.

Aaltolan mukaan tällaisia opiskelijoita on paljon ja juuri heihin pitäisi käyttää enemmän panostuksia.

– Kustannukset on kovasti painottunut sen maksuttomuuden kattamiseen, mutta me nähdään ammatillisessa koulutuksessa, että vielä suurempi panos pitäisi myös rahoituksellisesti olla heikompien tukemiseen ja siihen kokonaisuudistukseen, Aaltola jatkaa.

Valtaosa rehtoreista pitää hallituksen tukisummaa riittämättömänä

Hallitus on luvannut korvata oppivelvollisuuden laajentamisen kustannukset täysimääräisesti. Toteutuneita kustannuksia myös seurataan, kerrotaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Kustannuksiin valtio on varannut lisämäärärahaa vajaat 130 miljoonaa euroa vuonna 2024. Ministeriön mukaan ammatillisen koulutuksen oppilaalle tämä tarkoittaa 700 euroa lisärahaa oppimateriaaleihin ja tarvikkeisiin koko opiskeluajan osalta. Tämän lisäksi lisämäärärahaa suunnataan ohjaukseen, kerrotaan ministeriöstä.

Erään vastaajan mukaan kustannukset otetaan oppilaitosten selkänahasta. Aaltolan mukaan moni on myös huolissaan siitä, että riittääkö rahat aikuisten kouluttamiseen.

"Alisuoriutuminen on ollut suurta"

"Etäopetus on hyvin tehoton oppimiskeino hyvin isolle osalle ammatillisen koulutuksen opiskelijoista", toteaa eräs rehtori.

"Alisuoriutuminen on ollut suurta", toteaa toinen rehtori.

"Tilanne kokonaisuutena on ollut katastofaalinen: vieraskieliset, joiden on muutenkin ollut vaikeaa löytää suomenkielisiä ystäviä, ovat menettäneet koulun ulkopuoliset suomenkieliset kontaktit lähes kokonaan korona-aikanaja se on näkynyt kielitaidon heikkenemisenä tai jopa romahtamisena, ei vain paikallaan junnaamisena."