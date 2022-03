MTV Uutisten kysely: Suurin osa Suomen europarlamentaarikoista kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä – kansanäänestystä ei kaivata

– Kyllä, jos valtiojohto sitä päätyy esittämään. Suomen turvallisuusympäristön muutosten vaikutus linjaamme on parhaillaan hallituksen valmistelussa kun aiheesta annetaan selonteko eduskunnalle. Turvallisuusympäristön muutosten seurauksista on käytävä myös Ruotsin kanssa avoin keskustelu ja haettava yhteisiä johtopäätöksiä, Heinäluoma vastaa.

– On tärkeää, että Suomi on mukana ”prosessissa”, joka varmistaa tarvittaessa nopeankin liittymisen Naton jäseneksi. Oman kannan muodostumisessa valtionjohdon näkemys on lopulta erittäin tärkeää. Lähinnä tasavallan presidentillä on paras ja viimekätinen tieto erityisesti USA:n ja Nato:n johdon näkemyksistä. En pidä Suomen Nato-jäsenyyttä jonakin päivänä mahdottomana, Pekkarinen pohtii.