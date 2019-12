MTV Uutisten kysely: Riikka Purra suosituin seuraaja Jussi Halla-aholle

Jussi Halla-ahon suosio on hyvin vankka perussuomalaisten keskuudessa MTV Uutisten teettämän piirikyselyn mukaan.

Jopa 92 prosenttia vastanneista on sitä mieltä, että puheenjohtaja on onnistunut tehtävässään erittäin hyvin ja 8 prosentin mukaan hän on onnistunut melko hyvin. Kukaan ei ole sitä mieltä, että Halla-aho olisi pärjännyt tyydyttävästi tai huonosti.