Kansanedustajien synkkä arvio: Suomen turvallisuusympäristö on heikentynyt ja heikkenee myös lähivuosina

Kansanedustajajien arvion mukaan Suomessa on parhaiten varauduttu aseellisiin hyökkäyksiin ja suuronnettomuuksiin.

70 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että että Suomessa on varustauduttu aseelliseen hyökkäykseen "paljon". Suuronnettomuuksissa vastaava luku on 52.