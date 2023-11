MTV Uutiset itärajalla: "Hyvin rauhallista" – yön aikana rajanylityspaikoille tullut viisi turvapaikanhakijaa

Vasta muutama tunti sitten raja-asemalle on saapunut viisi turvapaikanhakijaa, jotka on määrä pian siirtää Joutsenon vastaanottokeskukseen. Määrä on Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluutnantti Jukka Lukkarin arvion mukaan yllättävän pieni.