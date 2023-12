MTV Vaalimaalla: Aamu ollut rauhallinen, mutta autoletka pidempi Suomesta Venäjälle – tältä rajalla näyttää

Kaakkois-Suomen rajavartioston mukaan Vaalimaan raja-asemalla on ollut normaalia rajaliikennettä molempiin suuntiin torstaiaamuna.

– Juuri nyt liikenne sujuu todella rauhallisesti. Tässä on vain viitisen autoa odottamassa pääsyä Venäjän puolelle. Liikenne Suomen puolelta on ollut huomattavasti vilkkaampaa kuin Venäjältä Suomeen.

Niiralan rajanylityspaikalla turvapaikkaa on hakenut viisi ihmistä, kertoo Pohjois-Karjalan rajavartiosto viestipalvelu X:ssä. Rajavartiolaitos on käynnistänyt toimet, jotka liittyvät hakemusten vastaanottoon.

Useita satoja henkilöitä rajan tuntumassa

Rajavartiolaitoksen mukaan he ovat ihmisiä, jotka eivät poistuneet rajan läheisyydestä, kun Suomi sulki itärajan. Tähän mennessä ei ole kuitenkaan tietoa, että kukaan olisi hakenut tänään turvapaikkaa Suomesta itärajalla.

Havainto: Venäjän puolella kaksi henkilöautoa pyörät katoillaan

Haastateltavan havaintojen mukaan henkilöautot olivat pysähdyksissä, ja paikalla oli noin kymmenen henkilöä. MTV Uutiset ei ole pystynyt vahvistamaan, ovatko henkilöt mahdollisesti tulossa Suomen rajalle. Aiemmin Venäjältä Suomeen saapuneita turvapaikanhakijoita on tullut rajan yli polkupyörillä.

Rajaa ei suljeta välittömästi, vaikka turvapaikanhakijoita alkaisi jälleen tulla Suomeen

– Moni rajanylittäjä on ehkä ajatellut, että hyvä katsoa muutama päivä, jolloin kaikki eivät ryntää tähän heti ensimmäisenä, ja ei muodostu isoja ruuhkia, Vainikka kertoo.

– Me toimeenpanemme niitä päätöksiä, joita valtioneuvosto tekee, Vainikka lisää.

Niiralan rajanylityspaikka aukesi, jonossa yli 50 autoa matkalla Venäjälle

Niiralan rajanylityspaikalla on jonossa yli 50 ajoneuvoa maasta lähtevässä liikenteessä, kertoo Pohjois-Karjalan rajavartiolaitos viestipalvelu X:ssä. Rajanylityspaikka avautui tänään aamukahdeksalta ja on avoinna iltakahdeksaan.



Kaakkois-Suomessa Vaalimaalla raja avattiin liikenteelle keskiyöllä vuorokauden vaihduttua torstaiksi.



Hallitus päätti Vaalimaan ja Niiralan avaamisesta liikenteelle tiistaina. Kansainvälisen suojelun haku itärajalla on mahdollista näillä rajanylityspaikoilla.