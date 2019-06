MTV Uutiset vieraili turkistarhalla: Tarhaajat säikähtivät Norjan päätöstä kieltää turkikset – "On meilläkin puolueita, joilla on kielto ohjelmassa"

Noin valtava eläinmäärä minkkejä, kettuja ja suomensupia tekee siitä suurehkon tarhan. Tänä aamuna juttua on riittänyt Norjan parlamentin viimeöisestä päätöksestä kieltää turkistarhaus maassa vuoteen 2025 mennessä.

– Meillähän elinkeino on suurempi kuin Norjassa, mutta onhan meilläkin puolueita, joilla sama asia on ohjelmassa. Toistaiseksi suurimmat puolueet eivät ole lopettamassa tarhausta meillä, tietää Joensuu.

Norjassa turkistuotanto kattaa noin prosentin maailman turkismarkkinoista, Suomessa luku on suurempi, joskaan ei yllä enää 1980-luvun huippuvuosiin. Tuolloin yli puolet turkiksista tuli Suomesta.

– Viime aikoina tilat ovat vähentyneet ja suurentuneet, mutta tuotanto on pysynyt samana. Tuotamme noin 10–15 prosenttia maailman turkiksista, kertoo Joensuu.

Hän istuu Suomen Turkiseläinkasvattajien liiton hallituksessa ja tuntee elinkeinon. Se on tuttu sitäkin kautta, että Joensuun isoisä aloitti turkistarhauksen jo vuonna 1945.

– Sen jälkeen isä on jatkanut ammattia, sitten minä ja nyt minun poikani. Myös pojanpoika jo viihtyy tarhalla, kertoo Joensuu.

Pohjalainen elinkeino

Hän muistuttaa, että Suomessa turkistarhaus on hyvin paikallinen ammatti.

Kalajoella on noin 70 turkistarhaa eli se nousee Uudenkaarlepyyn jälkeen yhdeksi suurimmista turkispitäjistä. Itse asiassa yli 90 prosenttia Suomen turkistarhoista löytyy Pohjanmaan rannikolta, Uudenkaarlepyyn ja Kalajoen väliltä.

– Elinkeino on muodostunut tänne siksi, että rannikolla on aina kalastettu ja sitä kautta saatu ruokaa turkiseläimille. Olen monesti sanonut, että tämä on Suomen parasta aluetta turkistaloudelle myös runsaiden tuulten vuoksi, kertoo Joensuu.