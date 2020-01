Vaikka kettutyttöjen iskut ovat historiaa, turkisala ja eläinaktiivit ovat täydessä sodassa ja kuvat jättiketuista järkyttävät: "Emme tee kiellettyä eläinjalostusta, näin se vain on"

Yleinen mielipide turkistarhaukseen on sittemmin kiristynyt, mutta ala voi Suomessa yhä hyvin, Suomen Turkiseläinten kasvattajien liiton Fifurin viestintäjohtaja Olli-Pekka Nissinen vakuuttaa.

Kuvituskuvaa siniketuista, joista taustalla oleva on terve yksilö. Pienissä kuvissa on 2018 keväällä kohahduttanut, ylijalostettu Utu-kettu.

Tappouhkauksia ja salavideoita jättiketuista

Varsinaisia kettutyttöjen tekemiä tilaiskuja ei enää ole, mutta turkistuottajien sekä eläintensuojelijoiden välinen vääntö ei suinkaan ole ohi. Se on siirtynyt suurimmaksi osaksi someen, jossa rapa lentää puolelta toiselle. Myös tappouhkauksia ja väkivallantekojakin on nähty turkiskasvattajia kohtaan, Nissinen kertoo.

Turkisala ei ole päässyt kuitenkaan eroon synneistään. Satunnaisin väliajoin julkisuuteen nousee tarhoilta salaa kuvattua materiaalia siniketuista joiden kokoa on kasvatettu ylisuureksi, jotta siitä saisi mahdollisimman paljon materiaalia tuotantoon.

Tilanne nousi esiin viimeksi tällä viikolla Sveitsissä, jonka yleisradioyhtiö SRF kävi kuvaamaan suomalaistarhoja joulukuussa. Heidän juttunsa materiaalista osa on kuvattu myös vuonna 2017. Nissisen mukaan dokumentti oli asenteellista missiojournalismia.

Kettujen koko syynissä – eläinhoitaja ei usko

– Vaikka se on ollut 30 vuotta kiellettyä, niin ainakaan heidän jäsenistönsä ei näytä sitä noudattavan, Harju väittää.

Sen sijaan Nissinen muistuttaa, että sinikettujen koko on ylipäätään ollut kasvussa 2000-luvulla. Nyt kokoa ja lisäjalostusta pyritään hillitsemään muun muassa sertifioidulla painoindeksillä.

– Jos tilalla on tarkastuksissa ylisuuria, siihen puututaan, siihen on sanktioita. On uudet ohjeet ruokintaan ja jalostukseen, Nissinen vakuuttaa.