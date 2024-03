Pentti on tehnyt vihattua työtä vuosikymmenien ajan – tällaista on turkistarhaajan arki

Lause kajahtaa Keski-Karjalan Minkki -turkistarhalla, jossa Pentti Lipsanen esittelee häkistä nostamaansa minkkiä. Turkistarhalla olemisesta ei voi erehtyä, sillä haju on voimakas.

Aamu tarhalla on aloitettu vesien tarkastamisella. Nyt luvassa on naaraiden paritusta.

Tänään paritettavat eläimet on merkitty laittamalla häkin edessä oleva kortti viistoon. Yhteensä eläimiä paritetaan noin tuhat.

Kiina on tärkein markkinamaa

Suomi on Euroopan toiseksi suurin turkistuottaja noin 400 turkistarhan voimin. Turkistarhaus tuo Suomeen vuosittain vientituloja 300 miljoonaa euroa.

Pentti on tehnyt töitä turkistarhalla vuosikymmenien ajan. Hän on silminnähden onnellinen siitä, että on ollut alalla mukana 4-vuotiaasta lähtien.