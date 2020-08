SDP:n linjaus nostatti äläkän – näistä syistä pääministeripuolue liittyi turkistarhauksen kieltoa ajaviin: "Onko eläinten tappaminen statussymbolituotteiden takia oikein?"

– Turkistarhaus pitäisi Suomessa kieltää. Se on ala, jossa villejä petoeläimiä pidetään ahtaissa ja virikkeettömissä häkeissä, joissa ne eivät pysty toteuttamaan luontaisia tarpeitaan, sanoo Oikeutta eläimille -järjestön viestintävastaava Kristo Muurimaa.

– Toinen puoli on, että jouduttaisiin punnitsemaan sitä, onko näiden eläinten tappaminen pelkästään niiden turkisten – statussymbolituotteiden – takia oikein vai ei.

Suurin osa suomalaisista kieltäisi

Muurimaan mukaan kyseessä on pohjimmiltaan eettinen kysymys. Hän muistuttaa, että kyselytutkimuksissa suurin osa suomalaisista on sitä mieltä, että turkistarhaus ei ole hyväksyttävää.

Taloustutkimuksen viime vuonna toteuttaman kyselyn mukaan 74 % suomalaisista haluaisi joko kieltää tarhauksen tai jatkaa sitä ainoastaan siinä tapauksessa, että eläimillä on huomattavasti lisätilaa ja mahdollisuuksia lajityypilliseen käyttäytymiseen.

– Mehän olemme tuotantoeläinala kuten muutkin tuotantoeläinalat. Olemme olennainen osa maaseudun rehuketjua, myöskin liha- ja kalateollisuus liittyvät meihin. Turkiseläinkasvatusta tehdään maissa, joissa on kunnollinen sääntely.

Arviot työpaikkojen määrästä eroavat suuresti

Oikeutta eläimille -järjestön Muurimaan mukaan turkisalan väittämän neljän tuhannen työpaikan määrä on selvää liioittelua. Hänen mukaansa mukana on muun muassa turkisalan tukkukaupan työpaikkoja, joita ei oltaisi kieltämässä.

– Näitä tarhojen työpaikkoja on reilu tuhat, niitä yrityksiä on seitsemänsataa.

– Tarhaus on myös ollut tappiollista jo monta vuotta jo ennen koronaa, joka on vaikuttanut myös tarhaukseen todella paljon. Uutta nousukautta turkisalalle tuskin on tulossa, Muurimaa sanoo.