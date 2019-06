Norjassa turkistarhaus loppuu vuoteen 2025 mennessä poliittisten lehmänkauppojen vuoksi – Suomen hallitusohjelmassa elinkeinosta ei mainita sanaakaan

– Kyllä se kurjalta tuntuu, norjalaisetkin ovat tehneet hyvää työtä, vaikka tuotantomäärä on suomalaisiin nähden ollut pientä. Mutta harmittaa heidän puolestaan, Joensuu kertoo.

Lain myötä uusia turkistarhoja ei saa enää perustaa, ja olemassa olevat tarhat lakkautetaan helmikuuhun 2025 mennessä. Norjassa turkistarhaus on marginaalinen elinkeino, sillä maassa toimii enää alle 200 turkistarhaa, jotka tuottavat noin prosentin maailman minkki- ja kettuturkeista.

– Tykkään sanoa, että tämä on yksinkertaisesti maailman paras paikka tarhata. Mutta todellinen syy on, että aikanaan kun tarhoja perustettiin, kala oli lähellä. Rehukalaa saatiin aivan tarhojen vierestä, Joensuu selittää.

Pohjanmaalla sijaitsee myös Lasse Joensuun kotitila, tarkalleen ottaen Kalajoella, Himangan kylässä. Turkistarhan perusti miehen isoisä vuonna 1945, ja nykyisin siellä on noin 25 000 minkkiä, kettua ja suomensupea.

Turkistarhoja on vähemmän, jäljelle jääneet tilat kasvaneet

Viimeisten 30 vuoden aikana turkistilojen määrä Suomessa on vähentynyt 70 prosenttia, mutta samanaikaisesti kasvatettujen turkiseläinten määrä on pysynyt samana tai peräti kasvanut, mikä on tarkoittanut yksittäisten tarhojen kasvua.